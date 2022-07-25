Москва, , 08:25 — REGNUM По итогам дня 22 июля баррель нефти марки Brent подешевел на 0,50%, до $103,57. Цена оставалась торговаться в ограниченном ценовом диапазоне $101,85-105,50, показал разнонаправленную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Добыча нефти ptra

Снижение котировок могла вызвать новость о том, что Европейский союз разрешит российским государственным компаниям поставлять нефть в третьи страны в рамках корректировки санкций.

К закрытию торговой сессии цена восстановилась на фоне ослабления доллара после публикации американской статистики.

Слабые экономические данные добавили опасений по поводу надвигающейся рецессии. Производство в США затормозилось, восстановление сектора услуг после пандемии сменилось падением.

Деловая активность в секторе услуг в начале июля снизилась до 47 с 52,7 в июне. Это значение оказалось намного слабее рыночных ожиданий 52,6.

Восстановление тоже было слабым, поскольку главным опасением для рынка нефти остаются перспективы глобальной экономики.

Многие экономисты прогнозируют рецессию в США из-за высокой инфляции, сохраняющихся проблем с цепочками поставок и ужесточением денежно-кредитных политик мировыми ЦБ.

Сегодня, 25 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $102,50. Цена торгуется в диапазоне и общий настрой на рынке сохраняется на продолжение роста. Границы для понедельника $100-107.

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