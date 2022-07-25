Москва, , 08:16 — REGNUM Рублевые пары 22 июля открылись снижением на Мосбирже. В первой половине основной сессии нацвалюта ослаблялась к доллару до отметки 58,64 руб. Рост пары доллар/рубль ускорился после оглашения решения ЦБ РФ, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

По итогам заседания Банк России снизил ключевую ставку с 9,5% до 8%. Решение было неожиданным для участников рынка, поскольку по прогнозам ожидалось снижение на 50 б. п., до 9,0% годовых.

По итогам дня 22 июля рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 1,13%, до 57,29 руб., евро/рубль — на 1,84%, до 58,30 руб., фунт/рубль — на 0,09%, до 69,76 руб. За неделю рубль ослабился к доллару на 0,22%, к евро — на 0,59%, к британцу — на 4,09%.

К снижению ключевой ставки подтолкнул низкий темп прироста потребительских цен, укрепление рубля, а также медленное снижение деловой активности, чем предполагал Банк России в июне.

В ЦБ отметили, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. До конца 2022 года ЦБ прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 7,4–8,0%, тогда как в июне ожидал ее на уровне 8,5–9,5%.

Влияние решения Банка России на валютный рынок было ограниченным. Рубль отыграл большую часть потерь на американской сессии.

Его укрепление могли вызвать продажи валюты экспортерами перед пиком налоговых платежей (25 июля), а также общим ослаблением доллара США после выхода экономических данных.

Производство в США затормозилось, восстановление сектора услуг после пандемии сменилось падением. Деловая активность в секторе услуг в начале июля снизилась до 47 с 52,7 в июне.

Это значение оказалось намного слабее рыночных ожиданий 52,6. Предварительные данные PMI за июль указывают на ухудшение состояния экономики.

Сегодня, 25 июля, на торгах в Азии баррель Brent стоит $103. Пока нефть стоит больше $100 за баррель, рубль будет получать поддержку от экспортеров.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что ЦБ и правительство продолжают обсуждать возможную модификацию бюджетного правила. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 25 июля представить предложения по корректировке бюджетного правила для ускорения темпов экономического роста.

Вероятно, сегодня станут известны новые параметры. От них будет зависеть будущая динамика курса рубля. На сегодня торговый диапазон для пары доллар/рубль составит 56–59 рублей.

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