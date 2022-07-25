В Казахстане многие лелеют мечту «о наказании России» — мнение
Москва, 25 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Казахстане надеются, что демонстративные действия в пользу стран Запада и США принесут стране осязаемые дивиденды. Об этом 25 июля ИА REGNUM рассказал российский эксперт по странам Туркестана Аждар Куртов, комментируя антироссийскую информационную повестку казахстанских СМИ.
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По мнению эксперта, в антироссийских высказываниях и «определенных прогнозах по итогам специальной операции в СМИ Казахстана нет ничего удивительного».
«Подобная ситуация складывается не в первый раз. Нечто похожее было в 2008 году во время вторжения Грузии в Южную Осетию и операции по принуждению к миру. Тогда СМИ Казахстана тоже были полны репортажами о скором отказе России от защиты Южной Осетии, о санкциях и давлении, которые Россия не выдержит. Многие с тех пор лелеют мечту о «наказании России», — напомнил российский аналитик.
Текущая информационная повестка Казахстана по специальной военной операции на Украине «отражает так называемую многовекторную политику страны».
По мнению Куртова, это происходит в том числе и потому, что Россия не предпринимает «решительных шагов к тому, чтобы Казахстан становился нашим надежным союзником».
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