Москва, 25 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Казахстане надеются, что демонстративные действия в пользу стран Запада и США принесут стране осязаемые дивиденды. Об этом 25 июля ИА REGNUM рассказал российский эксперт по странам Туркестана Аждар Куртов, комментируя антироссийскую информационную повестку казахстанских СМИ.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

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По мнению эксперта, в антироссийских высказываниях и «определенных прогнозах по итогам специальной операции в СМИ Казахстана нет ничего удивительного».

«Подобная ситуация складывается не в первый раз. Нечто похожее было в 2008 году во время вторжения Грузии в Южную Осетию и операции по принуждению к миру. Тогда СМИ Казахстана тоже были полны репортажами о скором отказе России от защиты Южной Осетии, о санкциях и давлении, которые Россия не выдержит. Многие с тех пор лелеют мечту о «наказании России», — напомнил российский аналитик.

Текущая информационная повестка Казахстана по специальной военной операции на Украине «отражает так называемую многовекторную политику страны».

Аждар Куртов На протяжении длительного периода можно наблюдать, что как только Россия предпринимает шаги по существенному укреплению своего влияния, Казахстан моментально пытается действовать в угоду противоположной стороне. В данном случае это страны Запада и США. В Казахстане надеются, что подобные демонстративные действия принесут стране осязаемые дивиденды. И эта тактика не всегда ошибочна.

По мнению Куртова, это происходит в том числе и потому, что Россия не предпринимает «решительных шагов к тому, чтобы Казахстан становился нашим надежным союзником».

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