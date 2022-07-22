Москва, , 10:09 — REGNUM После четырех сессий беспрерывного падения доллар в паре с рублем резко рванул вверх на торгах 21 июля, прибавив по итогам торов без малого 3% и показав максимальный с начала июня дневной прирост, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

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«Пара доллар/рубль в моменте приближалась к уровню 59 руб., но под влиянием фиксации прибыли впоследствии откатилась в зону 56,65 руб.

Бурную, но кратковременную реакцию российская валюта продемонстрировала в ответ на смягчение Банком России требований для импортеров и банков-нерезидентов.

Центробанк отменил введенный в апреле 30%-й лимит по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, результаты интеллектуальной деятельности. Решение не шокировало участников рынка, но и не могло остаться незамеченным.

Теперь внимание участников рынка всецело сосредоточено на заседании Банка России. Широко ожидается, что регулятор опустит ставку еще на 0,5%, но также не исключаются варианты и более агрессивного снижения, на 0,75% или даже на 1,00%.

Впрочем, вердикт ЦБ РФ вряд ли окажет существенное влияние на самочувствие рубля, хотя и может оказать дополнительное давление под занавес недели. В целом тренд будет оставаться восходящим до тех пор, пока в силу не вступит обновленное бюджетное правило», — пояснил эксперт.

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