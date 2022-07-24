Москва, 25 июля, 2022, 00:01 — ИА Регнум. Немецкая компания Siemens Energy направила российской корпорации «Газпром» экспортную лицензию, выданную Канадой. Документ позволяет до конца 2024 года ремонтировать и транспортировать газовые турбины для компрессорной станции «Портовая», которая прокачивает газ через «Северный поток». Об этом 24 июля сообщает газета «Коммерсантъ».

Pro-Per Energy Services Газовая турбина

Отмечается, что турбина должна была отправиться из Германии 23 июля, но из-за сложностей с документами её не отгрузили на паром. Теперь турбину можно будет отправить в Россию в середине недели, но при условии, что Газпром пришлёт необходимые для прохождения таможенного контроля документы: требуется изменение базиса поставки (сейчас это Монреаль) на точку в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Канады ранее сообщило, что намерено снять санкции с турбин для Газпрома по просьбе Германии. При этом украинская сторона данное решение назвала «необоснованным и опасным для санкционного режима».

На днях представитель немецкой компании заявил, что компания Siemens Energy хочет доставить турбину для газопровода «Северный поток» к месту её эксплуатации максимально возможно быстро, однако в этой ситуации задержки могут происходить по вине других сторон.

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