Берлин, 22 июля 2022, 22:02 — REGNUM Компания Siemens Energy хочет доставить турбину для газопровода «Северный поток» к месту её эксплуатации максимально возможно быстро, однако в этой ситуации задержки могут происходить по вине других сторон. Об этом 22 июля заявил представитель немецкой компании, его слова приводит РБК.
«Время, необходимое для этого, не находится исключительно в нашей компетенции», — сказал он.
При этом ранее в компании «Газпром» сообщили, что вновь не получили от Siemens документов, которые подтверждают вывод турбины из-под антироссийских санкций Запада по договоренности между Германией и Канадой.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает Россию ненадёжным поставщиком природного газа.