Варшава, , 21:08 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак стал объектом для насмешек после слов о Варшавой создании сильнейшей сухопутной армии в НАТО, чтобы «дать отпор России». Читатели портала wPolityce. pl усомнились в адекватности вице-премьера республики, назвав подобные заявления «цирком» и «глупостью».

Армия Польши Terytorialsi.wp.mil.pl

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«Это могло бы произойти, если бы в правительстве не было коррупции и воровства», — заявил один из пользователей.

«Давно не слышал подобных глупостей», — написал в Twitter-аккаунте портала другой читатель.

Также пользователи считают, что »только такой бездарный деятель может ляпнуть подобную глупость», а в здравом уме так никто не считает. По их мнению, польская армия »может стать самой сильной в НАТО при условии, если НАТО перестанет существовать вовсе».

«Станем сильнейшими на полтора часа. На большее боеприпасов не хватит», — уверен один из читателей.

Другой пользователь напомнил, что »обещания Блащака не сбываются».

Как сообщал ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские власти стремятся создать сильнейшую сухопутную армию среди стран — членов НАТО. Он добавил, что «польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само его существование могло отпугнуть потенциального противника».