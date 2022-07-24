Варшава, , 14:25 — REGNUM Польские власти стремятся создать сильнейшую сухопутную армию среди стран — членов НАТО. Об этом 24 июля заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в интервью Sieci.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как по артиллерии, так и по бронетехнике сильнейшей страны в Европе в итоге не будет. Среди европейских стран НАТО у нас будут сильнейшие сухопутные войска. Мы находимся на линии фронта, у нас есть граница с РФ и на севере, и фактически в военном плане, со стороны Белоруссии», — отметил он.

Он добавил, что «польское войско должно быть столь многочисленным и сильным, чтобы само его существование могло отпугнуть потенциального противника».