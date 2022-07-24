Москва, 24 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Поток российских туристов в Европу резко сократился, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Прайм».

Туризм

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По сравнению с 2019 годом турпоток из России в Европу в 2022 году сократился с миллионов до нескольких десятков тысяч поездок.

«Европа в совокупности занимала лидирующее положение — то есть общий поток в европейские страны был больше, чем в одну Турцию», — отметила она.

Европейское направление практически отсутствовало на туристическом рынке и в 2020—2021 годах из-за пандемии. До пандемии — в 2019 году — самыми популярными европейскими странами стали Эстония (1,9 млн поездок), Германия (1,4 млн) и Италия (1,3 млн).