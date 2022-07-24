Донецк, 24 июля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. За минувшие сутки на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, еще трое — ранены. Об этом 24 июля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За минувшие сутки, с 08:00 23 июля до 08:00 24 июля, в результате обстрелов ВФУ на территории Донецкой Народной Республики погиб 1 человек и еще 3 мирных жителя получили ранения, включая подростка 2005 г.р.», — отмечается в сообщении.

Ранее за сутки, 22 июля, на территории ДНР в результате обстрелов со стороны ВСУ были ранены 7 человек.