Токио, , 10:24 — REGNUM Япония считает продуктовую сделку важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса. Об этом 23 июля говорится в комментарии главы японского МИД Ёсимасы Хаяси.

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«Япония приветствует соглашение четырех сторон по снятию де-факто блокады украинских черноморских портов для возобновления экспорта зерна на мировой рынок. … Это является важным шагом к преодолению мирового продовольственного кризиса», — отмечается в сообщении.

22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции состоялось подписание документов о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна.