Командиру украинской нацистской группировки грозит смертная казнь в ДНР
Донецк, 22 июля, 2022, 18:58 — ИА Регнум. Обвинение командиру украинской неонацистской группировки «Медведи SS» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александру Кравцову, жертвами которой стали свыше 100 человек, предъявили следователи Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 22 июля рассказал его адвокат Павел Косован.
«Только что было предъявлено обвинение Александру Кравцову, вину он признал. В понедельник уголовное дело в отношении него будет передано в Верховный суд ДНР, который после объединения с делом в отношении остальных восьмерых участников группировки рассмотрит его одним составом», — приводит его слова ТАСС.
Также адвокат уточнил, что главе названной нацистской группировки инкриминируют создание незаконного вооруженного формирования, участие в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства с противоречащими ДНР целями, прохождение обучения длч осуществления террористической деятельности, а также совершение действий, направленных на насильственный захват власти в нарушение Конституции ДНР и на насильственное изменение конституционного строя. При этом последняя статья предусматривает в качестве наказания смертную казнь.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский журналист Дмитрий Гордон был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы за распространение ложной информации о Вооружённых силах (ВС) РФ и возбуждение ненависти по национальному признаку.