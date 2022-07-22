Москва, 22 июля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Украинский журналист Дмитрий Гордон заочно арестован по решению Басманного суда Москвы за распространение ложной информации о Вооружённых силах (ВС) РФ и возбуждение ненависти по национальному признаку. Об этом 22 июля сообщили в пресс-службе суда.

Kmr.gov.ua Дмитрий Гордон

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры посещения в виде заочного аресте Гордону Д. И.», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

При этом уточняется, что названному журналисту с Украины вменяются три статьи российского Уголовного кодекса — распространение ложной информации о ВС РФ, возбуждение ненависти по национальному признаку и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.

Отметим, ранее Гордон в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил, что считает необходимыми ядерные бомбардировки России и призвал к уничтожению жителей РФ по признакам национальности, языка и происхождения. При этом он сослался на заведомо ложные данные о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан Украины якобы со стороны военных ВС РФ.