Анкара, 22 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Досмотры на предмет оружия на борту судов, которые предназначены для вывоза сельхозпродукции с Украины, согласно «продуктовой сделке», будут производиться на входе и выходе их из акватории Чёрного моря. Об этом 22 июля заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» по итогам подписания соглашения по зерну в Стамбуле.

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Как уточнил глава Минобороны РФ, в подписанном соглашении предусматривается создание совместного четырехстороннего координационного центра (СКЦ) в Стамбуле.

«Представители СКЦ будут организовывать досмотровые мероприятия судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, с целью недопущения провоза вооружения и боеприпасов, а также исключения провокаций. Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», — сказал он.

Также глава Шойгу уточнил, что в ходе встречи в столице Турции стороны подписали два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на рынки мира. При этом первый говорит о подключении ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений из России, а во втором прописан алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из портов на Чёрном море, которые контролирует Киев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что обязательства не пользоваться разминированием и открытием для вывоза продовольствия украинских портов берёт на себя Россия.