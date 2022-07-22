Анкара, 22 июля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Обязательства не пользоваться разминированием и открытием для вывоза продовольствия украинских портов берёт на себя Россия. Об этом 22 июля заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 24» по итогам подписания соглашения по зерну в Стамбуле.

Фото сайта government.ru Сергей Шойгу

«Россия взяла на себя обязательства, которые ясно прописаны в этом документе («продуктовой сделке» — ред.), — мы не будем пользоваться тем, что данные порты будут разминированы и открыты», — сказал он.

Также глава Минобороны России уточнил, что в заключённом соглашении обозначен конкретный срок, на который Россия соблюдает такие обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора для вывоза по Чёрному морю украинской сельскохозяйственной продукции.