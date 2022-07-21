Москва, 21 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Доллар 20 июля отметил четвертую сессию снижения подряд, потеряв еще 0,78%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Медвежий ход несколько замедлился, но явный нисходящий уклон сохраняется, как и потенциал дальнейшего отступления в направлении психологического уровня 50 руб. После тестирования поддержки 54,55 руб. пара доллар/рубль завершила торги на отметке 55 руб.

Российская валюта сохраняет тенденцию к росту в немалой степени, благодаря спросу на рублевую ликвидность, который компании-экспортеры традиционно проявляют перед основными налоговыми выплатами.

Однако картину несколько смазали вечерние торги, в ходе которых рубль был вынужден вернуть часть завоеванных очков в ответ на дальнейшее ослабление мер валютного контроля Банком России.

Регулятор разрешил банкам-нерезидентам из недружественных стран заключать на валютном рынке РФ сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую.

Тот факт, что власти продолжают бороться с переукреплением рубля, говорит в пользу охлаждения бычьего импульса «россиянина», однако в целом значимой угрозы на ближайшие дни по-прежнему нет.

Банк России 22 июля, скорее всего, снова снизит ставку, но не сможет оказать сильное давление на курс рубля, который, как правило, весьма сдержанно реагирует на решения Центробанка.

В случае пробоя зоны 54,50 руб. котировки рискуют направиться к отметке 54 руб., тогда ближайшей значимой целью долларовых быков сейчас является уровень 57 руб.», — полагает эксперт.

Читайте также: Рубль усилил свои позиции на внутреннем валютном рынке