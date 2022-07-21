Москва, , 08:09 — REGNUM По итогам дня 20 июля рубль продолжил укрепляться и усилил свои позиции на внутреннем валютном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пара доллар/рубль упала на 0,78%, до 55,02 руб., евро/рубль — на 0,47%, до 56,33 руб., фунт/рубль — на 0,86%, до 67,89 руб.

Рубль продолжил укрепляться к иностранным валютам в ходе дневных торгов. Спрос на рублевую ликвидность со стороны экспортеров под налоговые выплаты 25 июля.

С начала недели для рубля ничего не изменилось. Инвесторы ждут прояснения ситуации с новым бюджетным правилом, которое находится в стадии обсуждения.

Основным фактором его укрепления остается профицит торгового баланса России и сохраняющееся на стороне российской валюты соотношение спроса и предложения.

Сегодня, 21 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $106,06 за баррель. Помимо бюджетного правила и ожидания запуска «Северного потока — 1» после планового технического обслуживания, в центре внимания будет заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), на котором регулятор, как ожидается, повысит ключевые процентные ставки впервые за 11 лет.

Доллар зацепился за уровень 55 рублей, хотя из-за низкого спроса на валюту сохраняются высокие риски вернуться к уровню 50 руб.

Укрепление рубля может сдержать заседание Банка России 22 июля и решение снизить ставку до 9% годовых.

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