Ош, Киргизия, 21 июля, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения США намеревается выделить $250 тысяч (более 13,8 млн рублей) на эксперименты с сибирской язвой в одном из южных регионов Киргизии, передаёт «RT».

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

В тендерных документах говорится, что эти деньги может получить частный медицинский вуз — Международная высшая школа медицины, с которой американский Минздрав заключает контракт.

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По его условиям, университет будет «проводить оценку реальной эффективности антитоксина раксибакумаба, находящегося в национальном стратегическом запасе правительства США».

По данным RT, базой для испытаний на заболевших сибирской язвой киргизстанцах должна стать областная больница во втором самом крупном городе Киргизии — Оше. Город находится примерно в 130 км от границы с Китаем.

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Между тем, в Министерстве здравоохранения Киргизии отрицают выдачу разрешения на проведение исследований сибирской язвы на юге республики по запросу американского правительства, пишет «24. kg».

Ректор Международной высшей школы медицины Стальбек Ахунбаев подтвердил, что CDC действительно обращались к руководству вуза совсем недавно — 15 июля 2022 года.

«Но речи об испытаниях антитоксина вообще не было. Любой препарат должен быть зарегистрирован департаментом лекарственных средств. Наш специалист ответила, что без регистрации каких-либо препаратов на территории Киргизии проводить исследования категорически запрещено», — утверждает он.

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