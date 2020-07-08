Бишкек, , 19:49 — REGNUM Киргизстанские эксперты приняли участие в онлайн-конференции «Зарубежные биолаборатории в Центральной Азии: защита от биоугроз или инструмент геополитических игр?», передает «Кабар».

Участники мероприятия обсудили риски деятельности биолабораторий, созданных на территории постсоветских стран под патронажем военного ведомства США, и попытки добиться согласия на строительство такого учреждения в Киргизии.

Политолог Шерадил Бактыгулов рассказал о том, почему странам Запада не удалось пролоббировать постройку биолаборатории в киргизской столице в 2010 году.

По словам аналитика, в то время активисты, выступавшие против появления биолаборатории на территории республики, смогли собрать более четырех тысяч подписей под требование прекратить ее постройку.

«Но не стоит забывать и про революцию. Не произойди она, лаборатория в стране была бы. Революция дала возможность в 2011 году начать возмущения против лаборатории», — подчеркнул он.

Также Бактыгулов отметил, что депутаты Бишкекского городского парламента также в большинстве своем выступили против строительства биолаборатории и смогли добиться от республиканского парламента отмены соответствующего соглашения, ранее заключенного с канадской стороной.

«У нас сейсмоактивная зона. Канадская сторона отказалась переносить лабораторию в другую часть, подальше от Бишкека. Это вызывало обоснованные подозрения», — подытожил политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля 2010 года в Киргизии произошла «Апрельская революция», в результате которой киргизстанцы свергли второго президента Курманбека Бакиева.