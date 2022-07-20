Москва, , 12:50 — REGNUM Доллар слабеет по отношению к рублю уже четверную сессию подряд, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Ранее в июле «американец» не смог продвинуться за пределы уровня 65 руб. и теперь целенаправленно сползает в направлении долгосрочных минимумов.

Сегодня, 20 июля, пара доллар/рубль, теряя с начала дня уже почти 1,5%, тестирует поддержку в районе 54,60 руб., рискуя продолжить падение.

После непродолжительной, но довольно стремительной коррекции рубль снова укрепляет позиции, пользуясь как внутренними факторами, так и повсеместным отступлением американской валюты в сочетании с общим оживлением спроса на риск.

В ближайшей перспективе у нашей валюты есть все шансы на продолжение роста в случае успешного прорыва зоны 54,50 руб., за которой следует уровень 53 руб.

На данный момент нельзя исключать и попыток возвращения к отметке 50 руб., которая дала отпор долларовым продавцам в конце июня.

При этом в среднесрочном периоде по-прежнему ожидается коррекция котировок с превышением зоны 65 руб. и подъемом до 70 руб. и выше.

Сроки реализации этого сценария зависят от возобновления бюджетного правила с использованием турецкой лиры и китайского юаня (вместо доллара и евро), а также от темпов восстановления импорта», — пояснил эксперт.

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