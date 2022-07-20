Москва, , 08:09 — REGNUM Курс рубля 19 июля показал смешанную динамику, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Akket.com

Пара доллар/рубль снизилась на 1,58%, до 55,45 руб., евро/рубль — на 0,97%, до 56,59 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,43%, до 68,48 руб.

Рубль укрепился с открытия торговой сессии и немного растерял прибыли на американской сессии. Его укреплению способствовало приближение пика налоговых платежей экспортеров, повышение цен на нефть, а также новости об ослаблении санкций со стороны ЕС.

25 июля экспортерам предстоит перечислить в бюджет НДС, НДПИ, акцизы и налог на прибыль (28 июля).

ЕС решил смягчить санкции в отношении некоторых российских банков, чтобы облегчить торговлю продуктами питания. То же самое касается удобрений, медицинских и фармацевтических продуктов.

Сегодня, 20 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $107 за баррель. Сохраняющийся профицит торгового баланса остается ключевым фактором укрепления рубля.

По запуску нового бюджетного правила сроков нет. До конца недели локальное повышение спроса на рубли на внутреннем рынке может быть связано с налоговым периодом, поэтому сохраняется высокая вероятность дальнейшего укрепления рубля до 54 рублей.

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