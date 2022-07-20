Москва, 20 июля, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В Свердловской области с начала 2022 года зарегистрирован первый летальный исход от клещевого энцефалита. После укуса умер мужчина, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора

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Отмечается, что погибший мужчина не был привит против клещевого энцефалита. Он имел тяжелую сопутствующую патологию и поздно обратился за медицинской помощью.

Всего по данным на 18 июля, в Свердловской области от укусов клещей пострадали 45 тысяч 643 человек, что в 1,37 раза больше аналогичного периода 2021 года и в 1,5 раза выше среднего многолетнего уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, около 430 случаев клещевого вирусного энцефалита зафиксировано в России с начала 2022 года.

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