Москва, , 07:43 — REGNUM По меньше мере 430 случаев клещевого вирусного энцефалита было зафиксировано в России с начала 2022 года, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Клещ WWalas

Кроме того, еще несколько фактов ожидают подтверждения. В ведомстве отметили, что в нынешнем году в российские медицинские учреждения обратились более 351 тысячи человек, которых покусали клещи. В их число включены и 85,5 тысячи несовершеннолетних. Количество обращений за подобной медпомощью в 2022 году не выходит за рамки усредненного показателя.

Больше всего таких обращений регистрируется в Кемеровской, Кировской, Свердловской, Тюменской, Томской и Челябинской областях, а также в Пермском крае и Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю объявили, что количество обращений в медицинские учреждения с жалобами на присасывание клещей снизилось за последние семь дней в 1,5 раза по сравнению с предыдущей неделей.

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