Москва, , 10:43 — REGNUM После падения на 2% 15 июля, доллар подешевел еще почти на 1,5% по итогам сессии 18 июля, расположившись у 1,5-недельных минимумов в районе 56,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На прошлой неделе неспособность закрепиться над уровнем 59 руб. вызвала новую волну продаж американской валюты, которая продолжает отдавать позиции, завоеванные в начале июля.

В пользу рубля сложилась общая картина на внешних рынках, где превалировал спрос на риск, который надавил на защитный доллар. Ослабление ожиданий относительно агрессивного повышения ставки ФРС США тоже оказывает давление на перекупленный USD, который вынужден отступать от многолетних вершин.

Также российская валюта выигрывает от подготовки компаний-экспортеров к пиковым выплатам в рамках налогового периода, который традиционно оказывает поддержку рублю в конце каждого месяца. Дополнительным катализатором роста рубля послужил взлет нефтяных цен, которые выросли 18 июля без малого на 5%.

Однако в ходе предстоящей сессии рубль рискует, как минимум, умерить пыл. Во-первых, отношение к риску ухудшилось — акции на зарубежных площадках вернулись на отрицательную территорию.

Во-вторых, «россиянину» предстоит переварить предложение Минфина РФ о модификации бюджетного правила со следующими параметрами: при расчете базовых нефтегазовых доходов отталкиваться от цены в $60 за баррель при фиксированном уровне добычи в 9,5 млн баррелей в сутки.

На данном этапе неясно, в какие сроки будет реализована эта инициатива, а значит, и риск для рубля сейчас невысокий. Но по мере появления конкретики, а в дальнейшем и возобновления обновленного правила позиции «россиянина» будут ослабевать», — считает эксперт.

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