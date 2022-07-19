Эксперт: Многовекторность Казахстана закончится после освобождения ДНР
Астана, 20 июля, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев «не готов признать, что многовекторная внешняя политика изжила себя». Такое мнение 19 июля ИА REGNUM высказал казахстанский политолог Максим Казначеев, комментируя позицию Казахстана по поводу специальной военной операции России на Украине.
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По мнению эксперта, президент Казахстана «пытается восстановить многовекторный характер внешней политики страны — он автор этой модели и до сих пор искренне считает ее рабочей».
Политолог предположил, что «перелом в понимании произойдет тогда, когда Россия переведет СВО в вялотекущую фазу и зафиксирует новую линию государственной границы — Украины без пяти областей, территории которых на данный момент частично или полностью находятся под контролем российских сил».
«Как только активные действия на территории ДНР завершатся, в понимании союзников и партнеров России произойдут серьезные перемены», — резюмировал Максим Казначеев.