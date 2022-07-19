Астана, 20 июля, 2022, 00:19 — ИА Регнум. Проводники западных интересов в Казахстане убеждают местное население в том, что Россия не сможет добиться успеха на Украине. Об этом ИА REGNUM 19 июля рассказал казахстанский политолог Максим Казначеев.

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Эксперт отметил, что казахстанское общество неоднородно, большая часть населения придерживается «национал-патриотических и пантюркистских взглядов».

«Львиная доля казахстанцев считает, что Россия «не потянет» Украину. Верит в то, что коллективный Запад объединится, отправит Киеву деньги, оружие и технику и ситуация в зоне конфликта вернется к положению до 24 февраля», — сообщил эксперт.

По мнению Казначеева, успехи России и ее союзников, которые сейчас видны невооруженным глазом, не убеждают основную часть казахстанцев.

«Продвижение российских войск и освобождение новых населенных пунктов игнорируются или объясняются «случайностью и недоразумением». Люди искренне уверены в том, что «удача временна», и очень скоро Россия не выдержит санкционного давления и сломается», — отметил политолог.

Казначеев считает, что подобная точка зрения сформирована специально и теперь «поддерживается казахстанскими прозападными и протурецкими элитами, а также проводниками западных интересов в Казахстане: фондами, СМИ и лидерами общественного мнения».