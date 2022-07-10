Москва, , 19:45 — REGNUM Законопроект о возвращении прежнего возраста для выхода на пенсию намерены в очередной раз внести в Госдуму депутаты фракции СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июля, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

«Мы вернемся к тем инициативам, которые были отклонены… Это и обязательное возвращение пенсионного возраста, индексация пенсий работающим пенсионерам», — сказал Миронов в рамках съезда партийной организации «Молодежь Справедливой России».

Депутаты фракции выполняют обещание и регулярно после отклонения парламентским большинством их инициативы по возвращению прежнего пенсионного возраста снова вносят в Госдуму законопроект о снижении возраста выхода на пенсию для мужчин до 60 лет, для женщин — до 55 лет.

Миронов последовательно выступает против повышения пенсионного возраста.

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