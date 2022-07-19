Москва, 19 июля, 2022, 20:31 — ИА Регнум. Законопроект о механизме постепенной передачи икон в храмы с сохранением бюджетного финансирования в рамках обеспечения условий хранения и безопасности святынь намерены разработать в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 19 июля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ).

Duma.gov.ru Сергей Гаврилов

«Необходимо проработать механизм постепенной передачи икон в храмы с сохранением бюджетного финансирования в рамках обеспечения условий хранения и безопасности, реставрации святынь. Если потребуется, мы готовы внести соответствующие изменения в законодательство», — сказал Гаврилов.

Чудотворная икона «Троица» Андрея Рублева была доставлена из Третьяковской галереи в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру по случаю 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, где она пробыла в специальной витрине 17 и 18 июля.

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