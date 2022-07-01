Чита, , 09:27 — REGNUM В Забайкалье 1 и 2 июля привезти частицы мощей Преподобного Святого Сергия Радонежского, сообщает пресс-служба правительства региона. В Читинском храме Казанской иконы Божьей матери утром 1 июля прошла праздничная литургия и крестный ход. Прибытие святыни приурочено к 600-летию её обретения.

photo 2022-07-01 15-05-13fffaawda Правительство Забайкалья

На службу в честь этого события собрались сотни прихожан, в том числе — губернатор Забайкальского края Александр Осипов с супругой.

По словам организатора акции, члена Общественной палаты России Сергея Рудова, целью является распространение добра, любви и духовная помощь тем, кто в этом нуждается.

«Происходит что-то важное для того человека, который с верой и благочестием прикладывается к мощам. Нам хочется дотянуться до каждого, оказать поддержку, чтобы Преподобный коснулся благодатью своей сердец людей. Я вижу, что в массе своей это и происходит», — сказал Сергей Рудов.

Напомним, святыня прибыла в читинский аэропорт вечером 30 июня. Само путешествие ковчега по России началось 12 июня в Троице-Сергиевой лавре — всего маршрут пройдёт по 57 городам страны и будет напоминать огромный крест. Чита стала десятым городом после Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Омска, Новосибирска, Кемерово, Красноярска, Иркутска, Улан-Удэ.

Как сообщало ИА REGNUM, книжно-иллюстративная выставка «Сергий Радонежский — ангел-хранитель земли русской» открылась в забайкальской краевой библиотеке имени. А. С. Пушкина.

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