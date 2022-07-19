Москва, 19 июля, 2022, 08:08 — ИА Регнум. По итогам дня 18 июля рубль еще немного отыграл потери, которые он понес 5 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Пара доллар/рубль снизилась на 1,44%, до 56,34 руб., евро/рубль — на 1,40%, до 57,15 руб., фунт/рубль — на 0,77%, до 68,19 руб.

Рубль начал рост против иностранных валют с начала недели. Он продолжает получать поддержку от налогового периода, повышения нефтяных котировок, а также затянувшегося обсуждения мер против укрепления рубля.

В итоге продавцы компенсировали потери за 5 июля и сейчас нацеливаются на тест уровня 50 руб. Почему бы не проверить повторно психологический уровень и намерение правительства его защищать при отсутствии покупателей.

Налоговые выплаты являются одним из главных факторов укрепления рубля. Платежи в бюджет за 2 квартал должны примерно составить около 3,2 трлн рублей.

Нефть марки Brent подорожала на 4,6%, до $105,62 за баррель. Росту котировок способствовала слабость американского доллара и ожидания того, что ФРС США не повысит процентные ставки на целый процентный пункт на июльском заседании.

Минфин предложил параметры обновленного бюджетного правила — цена отсечения в $60 за баррель нефти при фиксации ее добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки (б/с).

Параметры обсуждаются. Конкретных решений еще нет. Покупка иностранной валюты на доходы от продажи нефти по цене свыше $60 за баррель позволит ослабить курс рубля к доллару.

Сегодня, 19 июля, на торгах в Азии Brent стоит $105,89 за баррель. Фьючерсы на индексы торгуются в небольшом плюсе. Индекс доллара пытается скорректироваться после вчерашнего падения.

Внешний фон для рубля не изменился. Покупателей нет. Пара доллар/рубль с открытия торгов может переместиться на уровень 55,70 рублей. Если он будет достигнут в течение трёх часов, то падение усилится до отметки 55 руб.

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