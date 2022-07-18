Москва, 18 июля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 18 июля, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже снижается на 1,33%, до 56,4 рубля. Евро дешевеет на 1,82%, отступая до 56,9 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Что характерно, на российском валютном рынке евро по-прежнему торгуется выше, чем доллар, хотя на международном рынке Forex валюты близки к паритету и перевес, скорее, у американца. Это отражает традиционно более активную торговлю России с Европой, даже в условиях санкций.

Несмотря на мощные вербальные интервенции от представителей экономического блока правительства, в частности, на днях г-н Силуанов вновь говорил о необходимости возрождения бюджетного правила, рубль опять крепнет.

Поддержку национальной валюте по-прежнему оказывает положительное сальдо внешней торговли, а также приближение очередного налогового периода.

В то же время рынок уже не ждет от ЦБ РФ нового резкого снижения ставки на заседании 22 июля.

Прогнозы экспертов в основном сходятся на том, что ставка будет снижена на 1 процентный пункт, до 8,5%. На этом фоне уровень 55 рублей за доллар продолжает притягивать трейлеров», — пояснил эксперт.

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