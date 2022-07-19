Москва, 19 июля, 2022, 03:26 — ИА Регнум. Американские власти придерживается двойных стандартов в адрес стран, которые не являются сторонниками США. Об этом написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«США постоянно повторяют, когда речь идет о вступлении новых стран в НАТО. Но как только речь идет не о союзниках США, Вашингтон сразу отбрасывает собственную аргументацию», — отметил сенатор.

Так парламентарий оценил заявление Госдепартамента США, в котором Вашингтон угрожает Пекину серьезными последствиями в случае помощи России с обходом санкций или с поставкой вооружений.

Пушков напомнил, что американская сторона уже не раз позволяла себе такие шаги.

«Промолчит ли Пекин в ответ на постоянные угрозы со стороны Вашингтона, которые повторяют на все лады представители Госдепа и уже напоминают заезженную пластинку?» — подчеркнул он.

Парламентарий добавил, что суверенные государства всегда проводят самостоятельную политику в вопросе того, кого поддерживают и с кем создают союзы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля министр иностранных дел КНР Ван И потребовал от США перестать клеветать на Китай и отменить односторонние санкции.

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