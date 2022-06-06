Москва, , 10:06 — REGNUM В ходе закулисных переговоров представители США наверняка хотят убедить Китай в том, что если тот откажется от поддержки России, то его товарам позволят вернуться на американский рынок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 июня заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Флаги США и Китая Wangdora92

«Вашингтон, похоже, хочет показать Пекину не только дубину, но и морковку. В американских СМИ прошла информация, что Кремль якобы неоднократно обращался к Пекину за помощью, но там опасаются жесткой реакции США и ЕС — двух важнейших рынков сбыта для Китая и двух источников критически важных технологий. Китай колеблется, — сказал Станкевич. — И пробует ограничиться символически политической поддержкой России. Даже закупки нефти из РФ серьезно не увеличивает. Якобы председатель Си поручил экспертам найти варианты помощи Москве без формального нарушения санкций. Это уже балансирование близко к грани».

В этот момент, как полагает политолог, Вашингтон решил усилить привязку Пекина к Америке, обозначая готовность снизить высокие штрафные пошлины, введенные бывшим президентом США Дональдом Трампом.

«В закулисных контактах американские представители наверняка уже убеждают Пекин: не будете помогать России — позволим поэтапно вернуться на наш рынок. При этом никто, конечно, не вернет Китаю доступ к американским технологиям», — уточнил Станкевич.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что, несмотря на возможное снижение некоторых пошлин, о прекращении торговой войны между Китаем и Америкой пока речи не идет.

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