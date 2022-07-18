Атомфлот заявил о необходимости 13 ледоколов для Северного морского пути
Москва, 18 июля, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил журналистам в воскресенье о том, что обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 ледоколов.
По словам руководителя Атомфлота, потребность возникает из-за необходимости обеспечения навигации на Западном и Восточном направлении Северного морского пути. Судами нужно обеспечивать те районы, в которых ледовая обстановка «традиционно тяжелая».
«Ледокольные силы сейчас по нашим расстановкам минимум 13 штук, чтобы обеспечить все процессы в акватории Севморпути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке», — сказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ до 1 августа утвердит план развития Северного морского пути до 2035 года.
Читайте также: Правительство РФ назвало сроки утверждения плана развития Севморпути