Москва, , 03:06 — REGNUM Правительство РФ до 1 августа утвердит план развития Северного морского пути до 2035 года, сообщает телеграм-канал «Полпредство ДФО».

Акватория Северного морского пути Morflot.ru

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План-проект документа рассмотрен на совещании 14 июля, прошедшем под руководством полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

План развития Северного морского пути создаётся по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам прошедшего в апреле совещания по вопросу развития Арктической зоны РФ.

«Президент поставил задачу ускоренного развития Северного морского пути. И мы должны приложить все усилия, чтобы эту задачу выполнить», — сказал Трутнев.

План включает в себя новые, а также уже реализуемые мероприятия, в том числе в рамках плана развития инфраструктуры Севморпути, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и других документов.

Общий объём финансирования реализации плана может составить почти 2 трлн рублей. При этом предполагается, что к 2035 году частые инвесторы вложат около 15,6 трлн рублей в развитие инвестпроектов, формирующих грузовую базу Северного морского пути, что обеспечит прирост валового продукта на 28,5 трлн рублей и налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы РФ в размере 16,3 трлн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, санкции могут отразиться на создании в России собственного флота ледового класса, так как необходимые технологии принадлежат Японии, Южной Корее, об этом в интервью »Ъ» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.