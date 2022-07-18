Москва, , 13:04 — REGNUM Рубль ускорил падение под конец минувшей недели (15 июля), получив дополнительную поддержку на фоне повсеместного отступления перекупленного доллара на мировой арене, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пара завершила торги немногим выше уровня 57 руб., который уже превратился в сопротивление вследствие продолжения роста российской валюты на сессии понедельника. Котировки тестируют зону 56,50 руб. теряя свыше 1% с начала дня.

Заморозка бюджетного правила, о возобновлении которого власти пока только говорят, а также сохранение сильного дисбаланса импорта и экспорта помогают рублю игнорировать как волатильность на нефтяном рынке, так и многолетние максимумы по индексу доллара.

Но в среднесрочной перспективе аргументов в пользу роста нашей валюты будет становиться все меньше, причем, чем раньше начнутся интервенции для пополнения резервов посредством валют дружественных стран, тем скорее рубль совершит разворот.

Пока же рубль может продолжить движение в северном направлении и первым делом отправить доллар под отметку 55 руб., особенно учитывая общее охлаждение спроса на доллара по мере ослабления опасений повышения ставки ФРС США более чем на 0,75% на ближайшем заседании.

Однако ухода к уровню 50 руб. не ожидается — отскок с большой долей вероятности произойдет раньше», — полагает эксперт.

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