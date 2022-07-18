Донецк, 18 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Украинские нацисты подвергли обстрелам населённые пункты Александровку и Минеральное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и о время него по населённому пункту было выпущено десять мин калибра 120 мм.

Кроме этого, указывается, что в 11:55 ВСУ было выпущено по Минеральному шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние 24 часа Народной милицией ДНР совместно с Вооружёнными силами РФ было уничтожено две РСЗО «Град» киевских боевиков.