Донецк, 18 июля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. За последние 24 часа Народной милицией (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с Вооружёнными силами (ВС) РФ было уничтожено две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» киевских боевиков. Об этом 18 июля сообщается в телеграм-канале НМ ДНР.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«За текущие сутки совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», два автомобиля повышенной проходимости», — говорится в сообщении.

Помимо того, указывается, что также за это время было подавлено четыре вражеские огневые точки, находившиеся в районе населённого пункта Марьинка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам несколько районов Донецка, а также Ясиноватую и Доломитное.