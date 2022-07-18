Брюссель, 18 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Еврокомиссия выделит 500 млн евро для доукомплектования арсеналов стран ЕС, истощенных из-за поставок оружия Киеву. Об этом сообщает газета Pais со ссылкой на информированные источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Отмечается, что соответствующая инициатива рассчитана на два года. Помимо финансовой составляющей она предусматривает создание специальной платформы, которая позволит централизовать закупки вооружений. План разрабатывался с перспективой затяжного конфликта на Украине, уточнили источники.

Кроме того, данная инициатива учитывает уроки, извлеченные из совместной закупки вакцин против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Рим может перестать поставлять вооружение Киеву из-за политического кризиса, который сейчас переживает Италия.

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