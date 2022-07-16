Рим, , 13:54 — REGNUM Италия может перестать поставлять вооружение Украине из-за политического кризиса, который сейчас переживает Италия. ОБ этом 16 июля заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в интервью Politico.

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«Сомневаюсь, что мы можем отправлять оружие», — отметил он.

Ранее премьер-министр страны Марио Драги на заседании Совета министров заявил, что подает заявление об отставке. Он «не видит условий для работы своего кабинета» из-за отсутствия «той части национального единства, которая поддерживала это правительство с момента его создания».