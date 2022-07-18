Москва, 18 июля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В России в июне 2022 года количество новых выданных ипотечных кредитов увеличилось на 75% — с 32,9 тыс. до 57,5 тыс. по сравнению с маем, пишет 18 июля газета «Известия» со ссылкой на Объединённое кредитное бюро (ОКБ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

Объёмы выдачи ипотечных кредитов за месяц выросли на 68%, до 219,15 млрд руб. Средний размер ипотеки снизился на 4%, до 3,8 млн руб. Всего за I полугодие 2022 года банки выдали 514,30 тыс. ипотечных кредитов, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Объёмы выдач сократились на 32%, до 1,77 трлн руб.

В топ-5 по объёмам ипотечного кредитования в июне вошли Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Татария. Быстрее всего объёмы выдач росли в Алтайском крае (+153%), Самарской области (+136%), Челябинской области (+129%) и Пермском крае (+117%).

Как сообщало ИА REGNUM, ограничение переплаты по новым ипотечным кредитам, которое вводит Центробанк, создаёт более удобные условия для потребителей, заявил финансовый эксперт Алексей Лашко.

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