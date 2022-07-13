Москва, 13 июля 2022, 11:46 — REGNUM Ограничение переплаты по новым ипотечным кредитам, которое вводит Центробанк, создает более удобные условия для потребителей. Об этом 13 июля заявил финансовый эксперт Алексей Лашко.

Кредит
Кредит
401(K) 2012

Согласно вступающим в действие поправкам, полная стоимость займа не может превышать среднерыночную более чем на треть, отметил эксперт.

«Данное нововведение создаст ограничения для кредитора, оставив заемщиков в более выгодном положении. Таким образом, ЦБ РФ пытается урегулировать все вопросы, связанные с обеспеченными кредитами. Данный процесс происходит в качестве ответа на неблагоприятную экономическую обстановку. При возникновении сложных обстоятельств, регулятор всегда встает на сторону потребителя, максимально защищая его интересы, предоставляя кредитные каникулы и многое другое», — сказал Лашко.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил падение курса евро антироссийскими санкциями