Москва, 18 июля, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток», выполняющую задачи спецоперации на Украине, сообщили 18 июля в Минобороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«На командном пункте командующий группировки «Восток» генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе российского военного ведомства о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу в ходе инспекции группировок войск «Юг» и «Центр» Вооружённых сил РФ поручил нарастить их действия для прекращения массированных ракетных и артиллерийских ударов киевских боевиков по гражданской инфраструктуре и жителям республик Донбасса и других регионов.

Читайте также: Шойгу поручил нарастить действия ВС РФ для предотвращения обстрелов ВСУ