Москва, , 10:29 — REGNUM Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспекции группировок войск «Юг» и «Центр» Вооружённых сил (ВС) РФ поручил нарастить их действия для прекращения массированных ракетных и артиллерийских ударов киевских боевиков по гражданской инфраструктуре и жителям республик Донбасса и других регионов. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба Минобороны России.

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

Отмечается, что на командном пункте Шойгу были заслушана доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, а также других командующих и командиров, в которых сообщалось о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения спецоперации ВС РФ на Украине.

«В завершении заслушивания глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал группировки войск «Юг» и «Центр» ВС РФ, которые выполняют задачи в рамках спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.