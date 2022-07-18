Москва, 18 июля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Российские хакеры из группы RaHDit наладили канал передачи данных по действиям ВСУ российским военным, заявил РИА Новости участник хакерской группы на условиях анонимности.

Colin Хакер

«Это плохая примета — работать по территории России, мы все-таки патриоты своей страны и внутри страны не работаем. Но скажу так… мы наладили канал передачи данных (российским военным) и очень надеемся, что им это помогает», — сказал хакер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в RaHDit выявили и передали компетентным органам данные российских граждан, сотрудничающих с военной разведкой Украины.

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