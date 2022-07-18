Москва, , 03:27 — REGNUM Российских граждан, сотрудничающих с военной разведкой Украины, выявили хакеры группы RaHDit («Злые русские хакеры») и передали данные компетентным органам. Об этом 18 июля сообщил один из представителей хакерской группы на условиях анонимности РИА Новости.

Хакер Иван Шилов © ИА REGNUM

На прошлой неделе хакеры RaHDit обнародовали данные сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины и связанных с ним людей. Всего были выложены в общий доступ данные 2,5 тыс. человек.

По словам представителя группы хакеров, из опубликованного списка они отделили данные российских граждан, сотрудничающих с военной разведкой Украины., и передали «туда, куда нужно».

«Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», — пояснил хакер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что хакеры группы RaHDit установили, что оперативные планы минобороны Украины были разработаны иностранными советниками, информация о них есть у российских и украинских хакеров.

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