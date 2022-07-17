Москва, 17 июля, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены четыре пункта управления, в том числе батальона 59-й мотопехотной бригады в районе Зеленый Гай Николаевской области и 242-го батальона 241-й бригады территориальной обороны в районе Дергачи Харьковской области. Об этом 17 июля сообщили в Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-27 ВКС России

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Также уничтожены шесть складов боеприпасов в районах населенных пунктов Бондарное и Васюковка ДНР, Малиновка Запорожской области, Червоное Сумской области, а также военная техника ВСУ и живая сила в 19 районах, включая иностранных наемников в четырех пунктах временной дислокации в районах Константиновка Харьковской области и Дзержинска ДНР.

Также в результате удара по пункту дислокации 97-го батальона 60-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожено до 65 националистов и свыше 10 единиц специальной автомобильной техники.