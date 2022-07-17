Донецк, 17 июля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. В ходе совместной операции по демилитаризации и денацификации Украины вооруженные силы ДНР, ЛНР и РФ продолжают освобождать населенные пункты Донецкой Народной Республики, ранее находившиеся под контролем ВСУ. Об этом 17 июля сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В настоящее время группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 253 населенных пункта, включая Новую Каменку и Стряповку. Войска продолжают наступление в сторону Соледара.

«Противник открывал огонь по территории ДНР с применением РСЗО «Ураган» и «Град», 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов. Под обстрелы ВФУ попали районы 10 населенных пунктов республики», — сообщает УНМ ДНР.

По данным представительства ДНР в СЦКК, повреждены 16 домостроений и 2 объекта гражданской инфраструктуры. Общее количество примененных украинскими боевиками боеприпасов — 441 единица.

В результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибли 2 человека и еще один мирный житель получил ранения.