Луганск, 17 июля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ночного обстрела Алчевска в ЛНР из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ.

Defenselink.mil РСЗО HIMARS

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 2 обстрела по н.п. Скарговка и Алчевск с применением американских РСЗО M142 HIMARS (3 ракеты).Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Между тем, украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР снарядами калибра 155 мм.