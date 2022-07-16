Пекин, 16 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Призывы западных государств объединиться против России и президента РФ Владимира Путина не нашли отклика в других странах мира, пишет гонконгское издание South China Morning Post (SCMP).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и рост глобальной инфляции — все новости»

Автор издания Мохамед Зишан утверждает, что Путин без проблем заручился поддержкой развивающихся стран, что помогло ему «сломать программу Запада по ситуации с Украиной».

«В последние недели российский лидер… контактировал с президентом Индонезии Джоко Видодо, недавно свергнутым президентом Шри-Ланки Готабаей Раджапаксой и президентом Сенегала Маки Саллом, который также является председателем Африканского союза», — подчеркнул он. И добавил, что на встрече G20 глава МИД РФ Сергей Лавров провел «душевные разговоры» с коллегами из Китая, Индонезии, Турции, Бразилии, Аргентины, несмотря на попытки западных представителей игнорировать его.